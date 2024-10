Radosław Sikorski o Antonim Macierewiczu: Mam nadzieję, że będzie siedział

W kontekście Macierewicza Sikorski mówił, że „oczekiwałby, że prezydent pozbawi go orderu Orła Białego”. - To co już wiemy o tych oszustwach w podkomisji (badającej katastrofę smoleńską - red.), o tym, w jak skandaliczny sposób przeprowadził sprawę likwidacji WSI, jak szczuł Polaków na siebie nawzajem oznacza, że jest osobą niegodną posiadania tego orderu. Gdyby to ode mnie zależało straciłby go - podkreślił szef MSZ.



- Antoni Macierewicz za to, co robi Polsce od 30 lat, powinien już dawno siedzieć. Mam nadzieję, że będzie siedział - powiedział minister.

Radosław Sikorski o prof. Adamie Strzemboszu: Byłby lepszym prezydentem od Andrzeja Dudy

Sikorskiego pytano też o obronę Macierewicza przez Andrzeja Dudę i krytyczną wypowiedź prezydenta na temat prof. Adama Strzembosza, byłego I prezesa SN. - Ja wolałbym być w grupie polskich patriotów, których przykładem jest prof. Adam Strzembosz, a nie w grupie osób, których broni prezydent - odparł nawiązując do słów prezydenta, który zarzucił Strzemboszowi, iż ten ma „doświadczenie w podtrzymywaniu komuny”.



- Prof. Strzembosz byłby lepszym prezydentem od Andrzeja Dudy – podsumował Sikorski.