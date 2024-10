Jackowski: Prawybory w PiS nałożyłyby się na podziały po fuzji z SP

A co z szansami Przemysława Czarnka jako kandydata (jeśli nim zostanie) już w II turze wyborów prezydenckich? Ponoć jest rozważany obok Karola Nawrockiego.

Minister Czarnek dał się poznać jako bardzo wyrazisty polityk. Prezentuje jasno i otwarcie swoje poglądy. Ma swoich zwolenników, ale jak to w takich sytuacjach bywa, ma też swoich przeciwników, również w ramach obozu pisowskiego. Opinia publiczna niewątpliwie byłaby podzielona, gdyby startował. Poza tym proszę zauważyć, że był ministrem edukacji, a pod adresem kierowanego przez niego ministerstwa oraz różnych konkursów formułowano konkretne zarzuty. Nie chcę teraz rozstrzygać, czy były uzasadnione, czy nie. Mówię o podziale środków na organizacje pozarządowe. Gdyby on startował, byłby to wygodny instrument do atakowania takiego kandydata przez obecnie rządzącą koalicję. Jarosław Kaczyński szukał kandydata, którego trudno byłoby oskarżyć o nieprawidłowości z okresu rządów Prawa i Sprawiedliwości lub współuczestnictwo w poprzedniej ekipie rządzącej.

W PiS faktycznie mówiło się o kimś, kto nie ma bagażu politycznego.

Z tego punktu widzenia na przykład Karol Nawrocki wydaje się odpowiednim kandydatem, ponieważ trudno przypisać mu błędy związane z Polskim Ładem czy nieprawidłowości w rozliczaniu funduszy, agencji, obsadzaniu spółek i tym podobnych. Dlatego szukano takiego kandydata. To, co pan mówi o ministrze Czarnku, to pewna nowość. To może być wyraz woli twardszej części Prawa i Sprawiedliwości. Czy on jednak stwarza większe szanse na zwycięstwo? Wydaje mi się, że bez porozumienia politycznego z Konfederacją te szanse byłyby małe. A gdyby takie porozumienie zaistniało, to wtedy kandydat Prawa i Sprawiedliwości mógłby rzeczywiście zawalczyć o zwycięstwo w II turze.