To, co jest przedstawiane jako sukces jest w gruncie rzeczy wejściem na drogę, która będzie dla polskich obywateli drogą bardzo istotnego pogorszenia ich standardu życia. Prezes PiS Jarosław Kaczyński

- Z jednej strony taka głęboka wiara, że ludziom można wszystko wmówić, to jest charakterystyczne dla tego rządu, a z drugiej strony przekonanie, że nawet jeśli się działa w dokładnie odwrotnym kierunku niż ten deklarowany, to i tak to nie zmienia tego pierwszego prawa, że wmówić można wszystko - kontynuował były premier.

Kaczyński proponuje Tuskowi "test prawdziwych intencji"

- My to odrzucamy - zadeklarował. - Proponujemy test, taki test prawdziwych intencji - oświadczył. - Tym testem jest jedyne prawdziwe przeciwstawienie się temu, by Polska znalazła się w sytuacji podobnej do krajów zachodniej Europy, mianowicie sytuacji zwiększonej przestępczości, spadku bezpieczeństwa, obciążeń budżetu państwa dużą ilością zobowiązań wobec imigrantów - to są naprawdę poważne sumy; mówię tutaj o państwach zachodnich i tak samo będzie w Polsce, a przecież tych środków w tej chwili mamy niewiele - powiedział Jarosław Kaczyński, wskazując na "ogromny deficyt budżetowy".

Prezes PiS powiedział na konferencji, że jeżeli Donald Tusk "chciałby pokazać, że rzeczywiście chce się tym niebezpieczeństwom przeciwstawić, to tutaj jest kartka, która służy do zbierania podpisów w sprawie referendum odnoszącego się do paktu imigracyjnego". - "Za" czy "przeciw"? Gdyby Donald Tusk podpisał taką kartkę, to rzeczywiście można by powiedzieć, że wtedy ta jego radykalna zmiana postawy byłaby jakoś tam uwiarygodniona - dodał Kaczyński oceniając jednocześnie, że wiarygodność Donalda Tuska jest "niebywale niska".

Kwestia migracji. Jarosław Kaczyński: Bezpieczeństwo jest zagrożone

Kaczyński przypomniał w tym kontekście, że cztery dni po ogłoszeniu, że ma być "czasowe terytorialne zawieszenie prawa do azylu" premier Donald Tusk powiedział w Sejmie: "nikt nie mówi tutaj o zawieszeniu prawa do azylu, to jest nieprawda". Szef rządu odpowiadał wówczas na krytykę ze strony prezydenta Andrzeja Dudy, który w trakcie wygłaszanego przed Sejmem orędzia nazwał pomysł zawieszania prawa do azylu "fatalną pomyłką". Prezes PiS zaznaczył, że w ciągu czterech dni Tusk postawił "dwie kompletnie odwrotne" tezy.