Tim Walz chciał z tym skończyć. Ale elektorzy decydują i będą decydować

Są też alternatywne rozwiązania. Na stronie Goldman School of Public Policy na University of California w Berkeley czytamy, że w historii Stanów Zjednoczonych było ponad 700 federalnych propozycji zreformowania lub zlikwidowania Kolegium Elektorów.

Najnowsza inicjatywa dotyczy nie tyle likwidacji, co obejścia systemu opierającego się na Kolegium Elektorów. Nosi nazwę National Popular Vote Interstate Compact (NPVIC), czyli porozumienie międzystanowe, na które przystało już 17 stanów, w tym Kalifornia, Kolorado, Connecticut, Illinois, Maine i Dystrykt Kolumbii.

Kolegium Elektorów nieproporcjonalnie bardziej reprezentuje małe stany

Minnesota, stan, w którym Tim Walz jest gubernatorem, dołączyła do tej inicjatywy w ubiegłym roku, a on przypieczętował to swoim podpisem. Sygnatariusze tego porozumienia zobowiązują się zatwierdzić przepisy przewidujące, że głosy elektorskie z tych stanów zostaną przeznaczone dla kandydatów, którzy uzyskają największą liczbę głosów powszechnych w ogólnokrajowych wyborach. Porozumienie to nie wejdzie w życie, zanim nie dołączy się do niego wystarczająca liczba stanów, które łącznie miałyby 270 głosów elektorskich, czyli tyle, ile kandydat potrzebuje, aby zostać ogłoszonym zwycięzcą.

Jest pytanie, czy porozumienie to byłoby konstytucyjne bez zatwierdzenia przez Kongres. – Niektórzy naukowcy twierdzą, że prawo pozwala stanowym legislaturom na zdecydowanie, jak mianują elektorów. Inne argumentują, że NPVIC wymagałoby zgody Kongresu – czytamy w opracowaniu Goldman School.