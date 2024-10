„To mogła być kompromitacja całego kraju”. Raport „komisji kopertowej” przyjęty

Jest czerwona nota Interpolu za twórcą marki "Red is Bad", Pawłem Szopą

List gończy za Pawłem Szopą - twórcą marki "Red is Bad" otrzymał czerwoną notę Interpolu, co oznacza najwyższy stopień międzynarodowych poszukiwań w celu aresztowania i ekstradycji. Jest on podejrzanym w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.