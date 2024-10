Wojna w Ukrainie dobije wolność słowa? Dziennikarze oskarżają Zełenskiego

„Wolności słowa Ukraińcom nikt nie odbierze”

– To prawda, że rządzący w Kijowie chcą kontrolować wszystkie media w kraju. Takie tendencje są. Ale to się nie uda, bo takiego typu przypadki szybko są nagłaśniane i rządzący się wycofują ze swoich działań. Zwłaszcza jeżeli zwrócą na to uwagę organizacje międzynarodowe – mówi „Rzeczpospolitej” dziennikarka jednego z niezależnych mediów, która zastrzega anonimowość. Przekonuje, że wielu dziennikarzy nad Dnieprem narzeka na komunikację z biurem prezydenta. – Mimo to nie można powiedzieć, że nie mamy wolności słowa. O to się nie martwię, tego Ukraińcom już nikt nie odbierze – dodaje.

Dziennikarzy inwigilowano nad Dnieprem

Na początku roku nad Dnieprem grupa dziennikarzy śledczych z portalu Bihus.Info (demaskują m.in. skorumpowanych urzędników i polityków) oskarżyła ukraińskie służby o inwigilację. Dziennikarze mieli być podsłuchiwani oraz nagrywani ukrytą kamerą podczas noworocznej imprezy firmowej w jednym z ośrodków wypoczynkowych, nawet w sypialniach. Zełenski wówczas mówił o „niedopuszczalności presji na dziennikarzy”. Wszczęto śledztwo w sprawie inwigilacji, a stanowisko stracił szef jednego z departamentów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.