Czy Dariusz Barski ponownie spróbuje wejść do Prokuratury Krajowej?

Na uwagę, że minister Bodnar argumentuje, iż przywraca praworządność, Barski odparł, że "przywracanie praworządności nie może dokonywać się przez łamanie prawa". - Doszło do złamania ustawy prawo o prokuraturze. Prokurator generalny ma obowiązek działania zgodnie z prawem - przekonywał. - Pan minister stosuje politykę siły i faktów dokonanych, ponieważ posiada władzę wykonawczą - dodał.



A czy Barski będzie znów próbował wejść do Prokuratury Krajowej? - Nie ma to sensu. Muszę w jakiś sposób dbać o urząd, który piastuje. Nie podejmę środków siłowych, nie będę przełaził - mówiąc kolokwialnie - przez bramę, czy próbował w jakiś inny sposób dostać się do środka, bo to nie ma sensu - odparł.



Dariusz Barski: Nie ma neosędziów, liczę na refleksję Adama Bodnara

Na uwagę, że obecna sytuacja wywołuje chaos prawny, Barski odparł, że „spowodował go prokurator generalny swoimi działaniami”. W sprawie uchwały SN w jego sprawie Barski podkreślił, że on uważa, iż „nie ma neosędziów w systemie prawnym”. - Nie może prokurator generalny uznawać tylko niektórych orzeczeń. Obywatele obserwują co się dzieje, i mogą postąpić w ten sam sposób we własnych sprawach - ostrzegł.



- Nie można prokurator generalny wybierać orzeczeń, kwestionować orzeczenia, które dotyka jego, a inne będzie respektował. Tak nie może być. To jest naruszenie zasady trójpodziału władzy, ponieważ prokurator generalny kwestionuje orzeczenia sądów – stwierdził też Barski.



A jak, zdaniem Barskiego, skończy się sprawa?