Sąd nad Węgrami w Parlamencie Europejskim. Von der Leyen atakuje Orbána (WIDEO)

Po pierwsze, konkurencyjność gospodarki. To nie budzi kontrowersji. Dla nowej Komisji Europejskiej, którą przez kolejne pięć lat znów będzie kierowała Ursula von der Leyen, to także najważniejszy temat. To dlatego von der Leyen zamówiła raport u byłego szefa EBC. O ile jednak dla Niemki i większości państw UE, Zielony Ład pozostaje filarem rozwoju gospodarczego, to zdaniem Orbána ta kwestia jest co najmniej problematyczna. Według niego transformacja klimatyczna ani nie tworzy miejsc pracy, ani nie zwiększa produktywności gospodarki unijnej.

Zatrzymać migrantów za granicami

Drugi główny temat to migracja. – Bez zewnętrznych hotspotów nie jesteśmy w stanie obronić Europejczyków przed nielegalną migracją. Jak już kogoś wpuścimy, trudno go będzie odesłać z powrotem. Więc jest tylko jedno rozwiązanie: tylko ci mogą być wpuszczeni, którym wcześniej daliśmy zezwolenie – proponuje Orbán. I przy okazji puszcza oko do europejskiej lewicy, przekonując, że migracja podsyca antysemityzm, przemoc wobec kobiet i homofobię. Akurat to reżim Orbána oskarżany jest o antysemityzm, ograniczanie praw kobiet i społeczności LGBT.

Wystąpienie szefowej Komisji Europejskiej było zaskakująco ostre

Wreszcie trzeci priorytet to rozszerzenie UE, przy czym węgierskiego premiera interesują tylko Bałkany Zachodnie, a z nazwy wymienił tylko Serbię. – Bez jej akcesji nie można ustabilizować Bałkanów – powiedział.

Bezprecedensowy atak na Orbana ze strony von der Leyen

To, co nastąpiło potem, to frontalna krytyka Orbána ze strony polityków głównego europejskiego nurtu. O ile ostrych słów ze strony eurodeputowanych należało się spodziewać, zresztą sam Orbán nie ukrywał, że taka polityczna debata w parlamencie jest normalna, to już wystąpienie szefowej Komisji Europejskiej było zaskakująco ostre.