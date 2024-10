Czytaj więcej Komentarze Artur Bartkiewicz: Dlaczego Elon Musk przeprowadzający wywiad z Donaldem Trumpem to zła wiadomość Donald Trump ogłosił, że „ważny wywiad” z nim przeprowadzi Elon Musk. To trochę tak, jakby mecz reprezentacji Polski sędziować miał polski sędzia Szymon Marciniak. Przy czym Marciniak byłby pewnie w tej dwuznacznej roli bardziej obiektywny.

Elon Musk żartuje z zamachu na życie Kamali Harris i Joe Bidena

Właściwie nie powinny dziwić takie wyskoki jak internetowa rozmowa z Tuckerem Carlsonem, znanym głównie z przeprowadzenia ostatnio niesławnego wywiadu z Władimirem Putinem, gdy Rosjanin owinął sobie prowadzącego rozmowę wokół palca i zmienił go w narzędzie własnej propagandy. W rozmowie z Carlsonem Musk przekonywał, że jeśli wygra Harris, to w USA nie będzie już kolejnych wyborów, bo skończy się demokracja. Albo bawił widzów żartami, że nikomu nie chce się próbować zabić Kamali Harris, bo ona jest tylko marionetką w rękach systemu – podobnie jak Joe Biden. Odwołał się do popularnej w szeregach skrajnej prawicy koncepcji „głębokiego państwa”, które steruje wydarzeniami poza demokratycznie ustanowionymi władzami.

Rosjanie nie muszą się więc martwić dekonspiracją i zamknięciem firmy Tenet Media. Po co im inne sposoby wzmacniania polaryzującej narracji i promowania teorii spiskowych, skoro jest Elon Musk?