Donald Trump wrócił na miejsce zamachu. Wspiera go Elon Musk

W wiecu Trumpa w hrabstwie Butler bierze udział kilkadziesiąt tysięcy ludzi. – Prawdopodobnie zacznę od stwierdzenia: „Tak jak mówiłem...” – żartował przed rozpoczęciem republikański kandydat na prezydenta. Jego przemówienie przerwano, gdy kula trafiła Trumpa w ucho, a ochrona zepchnęła byłego prezydenta ze sceny.

Reklama

Elon Musk na liście gości wiecu Donalda Trumpa

Przed kandydatem Republikanów na prezydenta USA na scenę wszedł kandydat na wiceprezydenta, senator JD Vance. – Słyszeliście strzały. Widzieliście krew. Wszyscy obawialiśmy się najgorszego. Ale wiedzieliśmy, że wszystko będzie dobrze, kiedy prezydent Trump uniósł pięść wysoko w powietrze i krzyknął: „Walcz, walcz!” – powiedział Vance. – Teraz jestem przekonany, że to, co się wydarzyło, było prawdziwym cudem, podobnie jak to, że tu dzisiaj stoję – dodał.

Na liście gości znaleźli się m.in. żona i dzieci Coreya Comperatore, uczestnika wiecu, który zginął w zamachu, oraz miliarder Elon Musk.

Komisarz hrabstwa Butler Leslie Osche powiedziała, że ​​Agencja Służb Ratunkowych Hrabstwa Butler będzie prowadziła ujednoliconą komunikację między tajnymi służbami Stanów Zjednoczonych, policją stanową i lokalną, strażą pożarną i pogotowiem ratunkowym.