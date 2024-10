W PiS oczywistą rzeczą jest, że Dworczyk – atakując w mediach partię Ziobry – nie zrobił tego bez porozumienia z Morawieckim. Dworczyk może sobie pozwolić na wygłaszanie tak ostrych sądów, bo jest posłem do Parlamentu Europejskiego i nikt go stamtąd odwołać nie może.

Prezes Kaczyński nie przystał na plan zawieszenia Dworczyka, choć na spotkaniu nastroje było bardzo bojowe

Jednak na posiedzeniu najściślejszych władz PiS (prezydium komitetu politycznego) odbyła się dyskusja, co zrobić z Dworczykiem. Prezes Kaczyński nie przystał na plan zawieszenia Dworczyka, choć na spotkaniu nastroje było bardzo bojowe i inni chcieli się ostro z Dworczykiem rozprawić. – Zawieszenie Dworczyka zostało wstrzymane – komentują działacze polityczni.

Konsekwencje wobec Michała Dworczyka po kongresie PiS

Według informacji „Newsweeka” wyciągnięcie konsekwencji wobec Dworczyka zostało odsunięte na czas po kongresie PiS, który odbyć się ma 12 października w Przysusze. To wtedy ma dojść do zjednoczenia PiS i Suwerennej Polski. Na szczytach PiS nie ma bowiem zaufania do Morawieckiego, który podejrzewany jest o to, że wraz z grupą nawet 20-30 posłów mógłby potraktować zawieszenie bądź wyrzucenie Dworczyka jako pretekst do opuszczenia partii. Kaczyński więc woli nie stwarzać takiego pretekstu.

Czytaj więcej Polityka Kaczyński w Sejmie: Nie będziemy na ten temat rozmawiać, nie wiem nic o żadnym rozłamie - Nic nie wiem o żadnym rozłamie - powiedział dziennikarzom w Sejmie prezes PiS Jarosław Kaczyński, dopytywany o różnice zdań na temat połączenia PiS z Suwerenną Polską i o słowa Michała Dworczyka, który jest temu przeciwny.

Tymczasem to, czy do 12 października uda się ustalić warunki zjednoczenia PiS i SP, wciąż nie jest jasne. W negocjacjach trwa impas. Rozmowy prowadzi europoseł Patryk Jaki, a momentami włącza się w nie Zbigniew Ziobro. Ze strony PiS rozmowy prowadzi przede wszystkim Jarosław Kaczyński. Wśród oczekiwań Suwerennej Polski jest m.in. to, aby Patryk Jaki zajął stanowisko, które dziś pełni wpływowy w PiS europoseł Joachim Brudziński: współprzewodniczącego frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Zdaniem rozmówców „Newsweeka”, ziobryści licytują w negocjacjach bardzo wysoko i jeśli nie spuszczą z tonu, to do zjednoczenia na kongresie PiS nie dojdzie.