Tereny zalewowe. Urszula Zielińska: Nikt nie będzie na siłę ludzi wysiedlał z domów

Prowadzący przytoczył wypowiedź Wielichowskiej. "Ani mieszkańców, ani władz samorządowych gmin, ani też powiatu nie ma zgody na takie propozycje lokalizacji 9 suchych zbiorników na terenie Ziemi Kłodzkiej. Wody Polskie podlegające pod rząd wydały publiczne pieniądze w błoto" - oświadczyła obecna wicemarszałek Sejmu. Według Urszuli Zielińskiej, w tym przypadku "chodziło o to, jak to jest robione, jak są procesy inwestycyjne prowadzone, ponad głowami mieszkańców bez właściwych konsultacji".

Wiceminister klimatu powiedziała w TVN24, że w Kotlinie Kłodzkiej musi powstać więcej zdolności retencyjnych. - Ja nie mówię, że to musi być wszystko w postaci zbiorników i musimy ich teraz wybudować nie wiadomo ile, są różne sposoby na budowanie retencji i my na to w Ministerstwie Klimatu w tym roku zabezpieczyliśmy ponad 10 mld zł - oświadczyła. Pytana o projekt 9 zbiorników retencyjnych, który ma być poparty analizami, liderka Zielonych odparła, że trzeba dokonać oceny planów na podstawie dzisiejszych doświadczeń.

Ludzie będą mogli mieszkać na terenach zalewowych?

- Na pewno będziemy namawiać mieszkańców, którzy już po raz enty byli zalewani, żeby nie wracali do tych zniszczonych domów, żeby przenieśli się na tereny bezpieczne, bo tam nie będzie lepiej, tam będzie tylko tej wody więcej i częściej - powiedziała Zielińska. Dopytywana dodała, że mieszkańcy zalewanych terenów nie będą zmuszani do zmiany miejsca zamieszkania. - Nikt nikogo nie będzie zmuszał. Jeżeli ktoś z pełną świadomością mówi "ja chcę tutaj dalej mieszkać i odbudować mój dom", to nikt mu tego nie zabroni. Żyjemy w wolnym kraju i nikt nikogo nie będzie zmuszał - oznajmiła.

W odpowiedzi minister usłyszała, że to absurd, że podatnicy będą finansować takim osobom kolejną odbudowę zalanego domu. - Ja wierzę w mądrość ludzi, pod warunkiem, że mają pełen dostęp do transparentnej informacji i my te transparentną informację ludziom będziemy zapewniać i mówić dokładnie, jakie są ryzyka z tym związane - skomentowała. - Nikt nie będzie na siłę ludzi wysiedlał z domów - podkreśliła.