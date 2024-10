Kaczyński w Sejmie: Nie będziemy na ten temat rozmawiać, nie wiem nic o żadnym rozłamie

Spodziewany termin połączenia obu partii to 12 października. Na ten termin przełożono kongres w Przysusze. O połączeniu PiS z Suwerenną Polską Kaczyński mówił już wcześniej. - Na tym kongresie dokonamy pewnych zmian w statucie, zmian personalnych – zapowiadał.

O to, czy szykuje się rozłam w partii z powodu spodziewanego połączenia PiS i Suwerennej Polski, Jarosław Kaczyński był pytany we wtorek na sejmowych korytarzach. - Nie będziemy na ten temat rozmawiać, nic nie wiem o żadnym rozłamie, a co do poglądu na sprawy zjednoczenia to rzeczywiście są różnice zdań, ale rozstrzygnie to Rada Polityczna – zaznaczył.

Środowisko Suwerennej Polski winne przegranej w wyborach

Michał Dworczyk w TVN24 powiedział w poniedziałek, że w jego przekonaniu „to środowisko (Suwerennej Polski – przyp. red.) w dużej mierze jest winne przegranych wyborów w 2023 roku”. Pytany o to, czy również były premier Mateusz Morawiecki jest przeciwny połączeniu partii, Jarosław Kaczyński odparł, że „to są sprawy, o które trzeba pytać pana Morawieckiego”.