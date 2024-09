"Domagam się spektakularnych procesów". Prof. Antoni Dudek o rozliczeniach PiS

Ja bym chciał, żebyśmy od etapu komisji śledczych przeszli do etapu aktów oskarżenia przez prokuraturę, tam gdzie są do tego podstawy oczywiście, i rozpoczęcia procesów.

prof. Antoni Dudek

Zdaniem prof. Dudka, sprawą powinna zająć się nie tylko komisja. - Jeżeli te zarzuty zostaną potwierdzone, to sprawa się nadaje na proces sądowy i proces karny przed sądem powszechnym i miejmy nadzieję, że w nieodległym czasie - powiedział politolog.

Jacek Nizinkiewicz pytał swego rozmówcę o ocenę tempa rozliczeń rządów PiS. - Opinia publiczna często się domaga spektakularnych aresztowań, a ja się domagam spektakularnych procesów. To znaczy dla mnie te rozliczenia w tym sensie idą za wolno, że ja bym chciał, żebyśmy od etapu komisji śledczych przeszli do etapu aktów oskarżenia przez prokuraturę, tam gdzie są do tego podstawy oczywiście, i rozpoczęcia procesów - powiedział prof. Dudek. Ocenił, że w większości przypadków śledztwo powinno się w ciągu kilku miesięcy zakończyć. - Kodeks postępowania karnego co do zasady mówi, że śledztwo prokuratorskie powinno trwać trzy miesiące. W Polsce to jest niestety zbyt rzadkie - dodał. - Ja bym bardzo chciał, żebyśmy jeszcze w tym roku mieli pierwsze akty oskarżenia i żeby się te procesy po prostu zaczęły - oświadczył.

Prof Antoni Dudek: Wymiar sprawiedliwości w Polsce jest zdemolowany

- Inna rzecz, że mamy tak zdemolowany wymiar sprawiedliwości, że podejrzewam że zwłaszcza pisowska część opinii publicznej w ogóle już nie uznaje w Polsce żadnych sądów, ponieważ mamy do czynienia z sytuacją, w której obie strony sobie nawzajem podważają różne wyroki w zależności od tego, kto je wydał. I to jest problem tak naprawdę największy, z którym mamy do czynienia w Polsce, że nasz wymiar sprawiedliwości jest w stanie kompletnej zapaści i na razie nie widzę szans na to, żeby to postawić na nogi, dlatego że dziś mamy reformę czy naprawę wymiaru sprawiedliwości obliczoną tylko do momentu, dopóki ta konkretna większość będzie w Sejmie, a jak jej już nie będzie, to możemy mieć zupełnie inny kierunek zmian w sądownictwie - mówił politolog oceniając, że "to doprowadzenie państwa do krawędzi absurdu", że składy sądów będą się zmieniać wraz ze zmianą większości sejmowej. - Tak się funkcjonować nie da - podkreślił.

- Żeby jakiekolwiek racjonalne rozliczenia miały miejsce, muszą być najpierw sądy, które są honorowane przez wszystkich uczestników systemu politycznego, bo inaczej pojęcie "sąd" traci sens. Tymczasem my zmierzamy w takim kierunku, że w istocie rzeczy każda ze stron krzyczy, te sądy, które im się w danym momencie nie podobają, są nielegalne - mówił Antoni Dudek. Wyraził pogląd, że zaczęło się to za PiS-u, a teraz ten proces się pogłębia. Zdaniem gościa Jacka Nizinkiewicza, do przywrócenia "racjonalnego wymiaru sprawiedliwości" w Polsce niezbędny jest reset konstytucyjny i ustanowienie na nowo "sądu konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa opartej na kompromisie głównych sił politycznych".