Wspólny kandydat koalicji na prezydenta? Nowy sondaż nie pozostawia wątpliwości

Wybory prezydenckie. Rafał Trzaskowski zdecydowanym faworytem

W badaniu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” zapytaliśmy też o to, kto – jeśli koalicja na taki manewr się zdecyduje – powinien być tym wspólnym kandydatem całego bloku rządzącego. Wśród ogółu wyborców najwięcej wskazań ma prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (55 proc.). Na kolejnych miejscach są wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (12,9 proc.), premier Donald Tusk (8,3 proc.), szef MSZ Radosław Sikorski (5,9 proc.), marszałek Sejmu Szymon Hołownia (5,3 proc), wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat (3 proc.) i ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (2,6 proc.). 4,4 proc. wyborców nie ma w tej sprawie zdania, nikogo z wymienionych „wskazuje” 2,6 proc.

Gdy spojrzymy jednak na to, kogo wskazują wyborcy koalicji rządzącej, to przewaga Trzaskowskiego jeszcze rośnie. Wśród popierających KO, Lewicę i Trzecią Drogę Trzaskowski ma aż 73 proc. wskazań. Na kolejnych miejscach znajdują się ex aquo Szymon Hołownia (8 proc.) i Radosław Sikorski (też 8 proc.). Tuska jako najlepszego kandydata całej koalicji na prezydenta wskazuje tylko 3 proc. jej wyborców.

Prezydenckie rozterki w ramach koalicji, jak i w ramach poszczególnych partii je tworzących uważnie obserwuje PiS. – Jeśli koalicja postawi na jednego kandydata, automatycznie wzmocni to np. Sławomira Mentzena. Wtedy też może po tamtej stronie pojawić się ktoś jeszcze, spoza koalicji, kto będzie zbierał głosy – mówi nam jeden z naszych informatorów z okolic PiS.

rp.pl/Weronika Porębska

Przygotowania do kampanii prezydenckiej. Sławomir Mentzen jeździ po Polsce

Obecnie rząd i liderzy partii koalicyjnych zajęci są kwestiami związanymi z powodzią. W czwartek prezydent Duda powołał Marcina Kierwińskiego do rządu. Kierwiński został pełnomocnikiem ds. odbudowy. Co z kampanią prezydencką, a raczej prekampanią? Obecnie prowadzi ją tylko Sławomir Mentzen, który od września objeżdża kolejne miejscowości w Polsce.

Koalicja Obywatelska wskazanie kandydata odkłada na koniec roku. Wówczas przekonamy się, czy będzie to kandydat wspólny dla rządzącej koalicji. – To będzie grudzień – potwierdza w rozmowie z „Rzeczpospolitą” ważny polityk PO. Również pozostałe siły nie podjęły decyzji. Lewica podejmie ją najpewniej na przełomie roku, wcześniej zrobi to Szymon Hołownia. Marszałek Sejmu zapowiada, że poinformuje o niej jesienią.