- Zadawanie pytań nie jest, w żaden sposób, zapisywaniem się do opozycji, zapisywaniem się do PiS. To jest normalna rzecz. Każdy może rząd krytykować, zadawać pytania – podkreśliła.



Trzeba znaleźć jakiegoś winnego, trzeba skupić uwagę społeczeństwa na wrogu. Jak się okazuje takim wrogiem mogą być bobry Paulina Matysiak, posłanka Nowej Lewicy

Paulina Matysiak o wypowiedzi Donalda Tuska z 13 września: Mogło to brzmieć zbyt uspokajająco

Matysiak pytano też o słowa Donalda Tuska z 13 września, za które krytykuje go opozycja. Tego dnia premier mówił we Wrocławiu, że „prognozy nie są przesadnie alarmujące". - Dzisiaj nie ma powodu, aby przewidywać zdarzenia w skali, która by powodowała zagrożenie na terenie całego kraju; nie ma powodu do paniki – przekonywał. - Ale w tej samej wypowiedzi powiedziałem, niezależnie od tego na ile te prognozy nie są przesadnie alarmujące, musimy być zmobilizowani. Bo nie ulega wątpliwości, że dojdzie do dramatycznych zdarzeń - komentował te słowa sam Tusk 20 września.

- To zdecydowanie był błąd – mówiła o wypowiedzi Tuska z 13 września Matysiak. - Tutaj należało podejść z pełną powagą do tej sytuacji, tej sytuacji nie koloryzować. Myślę, że takie zapewnienia z ust premiera mogły brzmieć zbyt uspokajająco. Pewne osoby mogły temat zbagatelizować - oceniła.

- Kluczowe jest to, jak odpowiednie służby radzą sobie teraz na miejscu, jakie udzielane jest wsparcie, czego mogą oczekiwać realnie osoby, które mieszkają na terenach, przez które przeszła powódź - dodała. Matysiak relacjonowała też, że otrzymywała "dramatyczne informacje, że w niektórych miejscowościach brakuje worków na piasek". - Mieszkańcy nie wiedzieli, gdzie mogą się po worki zgłosić, do kogo zgłosić. Już ten przykład pokazuje duże zamieszanie - stwierdziła.