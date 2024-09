Jest akt oskarżenia przeciwko byłemu ministrowi zdrowia Adamowi Niedzielskiemu

Po tym, jak Niedzielski opublikował wpis, Naczelna Izba Lekarska informowała, że wystąpi w tej sprawie do prokuratury. Ministerstwo odpierało zarzuty. "Przekazanie do powszechnej wiadomości informacji o wystawieniu recepty pro auctore przez lekarza miało na celu przeciwdziałanie bezprawnemu upublicznianiu nieprawdziwych danych, jakoby nie było możliwości wystawienia recepty na leki z grupy psychotropowych i przeciwbólowych. Te informacje, przekazane w ogólnopolskiej stacji TVN, wprowadzały nieuzasadniony lęk wśród pacjentów, co do braku możliwości otrzymania należnej im recepty" - oświadczył Niedzielski dodając, że sprawa wymagało "stanowczej reakcji".

Minister zapewniał, że nie nikt nie miał wglądu w dane zapisane na koncie wskazanego lekarza oraz że nikt w to konto nie ingerował. "Nie doszło do naruszenia jakichkolwiek przepisów" - utrzymywał Niedzielski.

Tekst jest aktualizowany, wkrótce więcej informacji