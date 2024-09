Dodaje, że złożone zawiadomienie do CBA to element konfliktu inwestorów. Przekazał, że działania mecenasa doprowadziły do tego, że Giełda Papierów Wartościowych zawiesiła obrót akcjami spółki, a sądy wydały zabezpieczenia dotyczące składu organów spółki.

W ubiegłym tygodniu GPW zdecydowała o zawieszeniu obrotem akcji Figene Capital na rynku NewConnect. Według informacji Radia ZET do prokuratury złożono zawiadomienia dotyczące konfliktu wewnętrznego inwestorów spółki.