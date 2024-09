Andrzej Duda o Władysławie Kosiniaku-Kamyszu. „Wpisuje się w politykę Putina”

Chciałbym wiedzieć co konkretnie mają na myśli panowie ministrowie, panowie premierzy, kiedy formułują takie stwierdzenia Prezydent Andrzej Duda

Duda stwierdził, że Putin zaatakował Ukrainę, by zatrzymać jej integrację z UE. - Jeżeli ktoś mówi w związku z tym, że będzie blokował dostęp Ukrainy do Unii Europejskiej, to tym samym wpisuje się w politykę Władimira Putina. No nie wiem czy taka jest intencja obecnie rządzących - powiedział prezydent. - Chciałbym wiedzieć co konkretnie mają na myśli panowie ministrowie, panowie premierzy, kiedy formułują takie stwierdzenia. To kwestie trudne, także takie, które dla samych Ukraińców, co trzeba wziąć pod uwagę, były zamilczane przez całe lata – dodał.