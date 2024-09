Beata Szydło o zmianach w PiS. „To lider, który łączy nasze środowisko”

Członkini ścisłego kierownictwa PiS zgodziła się z opinią, że PiS musi wyjść z propozycją programową dla ludzi.

PiS powinien zorganizować kongres programowy

– Po stracie władzy w 2007 roku, dopiero gdy zorganizowaliśmy duży kongres programowy w Katowicach, udało nam się przejąć inicjatywę, prezentując konkretne pomysły. Tam się zaczęła nasza droga do zwycięstwa. My znów musimy pokazać Polakom alternatywę, zachęcić do głosowania na nas – powiedziała. – Tak, w tej chwili za mało jest z naszej strony propozycji. Nie można bez przerwy zajmować się Tuskiem i tym, co obecna władza robi, a właściwie - czego nie robi. Również kampania prezydencka będzie okazją do tego, by pokazać, co ten konkretny człowiek chce zrobić – dodała.

Żadna afera nie została udowodniona. Oczywiście, jeśli gdzieś prawo zostało złamane to bezwzględnie powinno zostać to wyjaśnione i muszą być wyciągnięte konsekwencje Beata Szydło

Odniosła się też do afer z udziałem polityków Zjednoczonej Prawicy. – Żadna afera nie została udowodniona. Oczywiście, jeśli gdzieś prawo zostało złamane to bezwzględnie powinno zostać to wyjaśnione i muszą być wyciągnięte konsekwencje – stwierdziła.

Beata Szydło komentuje słowa Donalda Tuska

Zapytana została też, czy miała okazję odbyć wspólną podróż do Brukseli z Ryszardem Czarneckim. – Nie miałam takiej okazji. Ryszard Czarnecki wydał oświadczenie, w którym zapewnił o obronie swojego dobrego imienia i sprawę będzie wyjaśniał – powiedziała była premier.