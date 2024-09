„To jest niebywałe, kontrakt był na stole, dziesiątki spotkań Mateusza Morawieckiego, Janusza Cieszyńskiego i moich” – stwierdził eurodeputowany Waldemar Buda, były minister rozwoju i technologii w rządzie PiS. Reakcja jednego z tych, o których wspomniał w swoim wpisie, była jednak odmienna od ogólnej narracji polityków Zjednoczonej Prawicy. W swoim komentarzu na Twitterze Janusz Cieszyński zwrócił uwagę, że „w przyszłorocznym budżecie mieliśmy dla Intela 2,7 mld złotych”. „Skoro inwestycja nie dojdzie do skutku, niech te środki zostaną na Dolnym Śląsku i wesprą samorządy poszkodowane w powodzi. To na pewno nie koniec ich potrzeb, ale warto od tego zacząć” – napisał.

Intel wstrzymuje plany ogromnej inwestycji w Polsce. Janusz Cieszyński: Rząd ma trzy opcje

Minister cyfryzacji w rządzie Morawieckiego zaznaczył, że „rezygnacja z inwestycji Intela to dla Polski zła wiadomość”. „Teraz przed rządem bardzo duże wyzwanie, jak wyjść z tej sytuacji” – stwierdził, wskazując, że rząd ma obecnie trzy opcje. „1 – wynegocjować z Intelem sowitą opłatę rezerwacyjną za te dwa lata czekania, 2 – znaleźć innego inwestora – mamy tam jedną z kilku najlepszych działek w Europie na energochłonną produkcję, 3 - odpuścić i zaoszczędzić kilkaset milionów złotych na zaplanowanych inwestycjach w infrastrukturę” – wymienił.

„Dolny Śląsk przeżywa obecnie jedne z najczarniejszych chwil w swojej współczesnej historii. Także dlatego nie możemy dopuścić do ziszczenia się trzeciego, pesymistycznego scenariusza. Dlatego, bez względu na to, czy padnie na opcję 1 czy 2 powinniśmy walczyć o dokończenie inwestycji w drogi, uzbrojenie działki i przyłącze energetyczne w Miękini. Takie projekty raz wyhamowane wznawia się latami” – zakończył swój wpis Cieszyński. Dopytywany przez jednego z internautów, czy „nie lepiej przeznaczyć te środki na inwestycje w Polski przemysł AI”, poseł PiS odparł, że „wydanie w rok na pałę 2,7 mld złotych to będzie przepalenie tej kasy”.



Intel wstrzymuje plany inwestycji pod Wrocławiem. Adrian Zandberg: Łaska inwestora na pstrym koniu jeździ

Decyzję Intela komentują nie tylko politycy PiS. „No i po fabie, do którego wzdychały kolejne rządy” – napisał na Twitterze Adrian Zandberg. „Jak widać łaska inwestora na pstrym koniu jeździ, zwłaszcza gdy akurat musi uspokoić akcjonariat” – zwrócił uwagę współprzewodniczący partii Razem.

„Marzenia o skakaniu w górę łańcucha z żałosnymi nakładami publicznymi na badania i nędznym R&D (ang. Research and Development, badania i rozwój – red.) w firmach raczej się nie spełnią” – dodał Zandberg.