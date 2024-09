Wołkow oskarża innego rosyjskiego opozycjonistę

Czołowa działaczka FBK Maria Piewczich wraz z Wołkowem oskarżył o zorganizowanie zamachu miliardera Leonida Niewzlina. To mieszkający od wielu lat w Izraelu i zaangażowany w działalność opozycji demokratycznej rosyjski biznesmen. Dawniej był najbliższym współpracownikiem wieloletniego krytyka Kremla, byłego więźnia politycznego i niegdyś najbogatszego Rosjanina Michaiła Chodorkowskiego. Razem pracowali w korporacji Jukos (przejętej przez Kreml).

Z opublikowanego przez FBK nagrania w YouTube wynika, że nieznane dotychczas informacje otrzymano od niejakiego Andrieja Matusa, którego współpracownicy Nawalnego nazywają „załatwiaczem” związanym z FSB i rosyjskim światem kryminalnym.

Wołkow, wraz z innym znanym opozycjonistą, Iwanem Żdanowem, udali się nawet do Czarnogóry, by spotkać się ze swoim informatorem. Matus przyleciał tam z ... Rosji i stwierdził, że za pobicie Wołkowa Niewzlin miał jakoby obiecać 250 tys. dolarów. Opozycjonista miał nie tylko zostać okaleczony i „jeździć na wózku inwalidzkim”, ale podobno planowano też jego porwanie oraz wywiezienie do Rygi, a stamtąd drogą morską do Rosji.

Ataki na przeciwników Władimira Putina

FBK w swoim nagraniu publikuje otrzymane od Matusa screeny korespondencji, którą organizatorzy zamachu na Wołkowa jakoby prowadzili z Niewzlinem. Poza tym informator w Czarnogórze puścił im nagranie rozmów (ale nie przekazał oryginału) oraz przesłał nagrania wideo, na których widać jak w czerwcu 2023 roku, w Szwajcarii został zaatakowany Iwan Żdanow oraz nagranie z ataku na żonę (prowadziła wózek z niemowlęciem) krytykującego Kreml ekonomisty Maksima Mironowa, do którego doszło we wrześniu ubiegłego roku aż w Argentynie.

Takie same zarzuty pod adresem Niewzlina padały w materiale opublikowanym 6 września przez główną propagandową tubę Kremla RT (Russia Today). Współpracownicy Nawalnego twierdzą, że ich informator kilka dni przed tą publikacją w RT zniknął i „przestał odpowiadać”.