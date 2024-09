Czytaj więcej Polityka Czy Ministerstwo Kultury chce odwołać dyrektora Muzeum Historii Polski? Ministerstwo Kultury wysłało do kilku organizacji pisma z prośbą o opinię na temat odwołania z pełnionej funkcji dyrektora Muzeum Historii Polski Roberta Kostro – dowiedziała się „Rzeczpospolita”.

Co zarzuca szefowi MHP minister Hanna Wróblewska

Hanna Wróblewska w piśmie skierowanych do różnych instytucji sformułowała zarzuty, które sprowadzają się do tzw. nieefektywnego gospodarowania mieniem przy realizowanej inwestycji. Szefowa resortu zarzuca mu m.in. niewystarczający nadzór nad przygotowaniem, planowaniem i realizacją zadania o wartości 24 mln zł na zakup wyposażenia magazynów zbiorów, ponadto niski poziom wykorzystania środków w 2021 r. (4,5 mln zł z zaplanowanych 147,9 mln zł), w 2022 r. (137,8 mln zł z 268 mln zł). Wróblewska wskazała też na niewłaściwy nadzór nad inwestycją, co spowodowało spór prawny z wykonawcą inwestycji spółką BUDIMEX, która zgłasza wobec muzeum wielomilionowe roszczenia.

Czytaj więcej Społeczeństwo Muzeum Historii Polski: SKOT, pomnik Dzierżyńskiego, czterech śpiących Wiosną 2026 roku powinna być gotowa wystawa stała Muzeum Historii Polski. W salach muzealnych stoją już wielkogabarytowe eksponaty, które pokazują historię naszego państwa.

Zarzuty te częściowo pokrywają się z tymi, które sformułowała Najwyższa Izba Kontroli w 2023 r. Diagnozując powody opóźnienia budowy MHP, wskazała m.in. na konieczność wprowadzenia poprawek do planu, po zwiększeniu powierzchni budynku, fakt, że właścicielem terenu na Cytadeli był MON, problemy z przetargami na budowę wystawy stałej, pandemię covid w 2020 r., ale też... odkrywane na tym terenie niewybuchy. NIK wytknął dyrektorowi, że do połowy 2022 r. wykorzystał tylko 36 proc. planowanych środków, ale też „brak synchronizacji prac projektowych budynku i wystawy stałej” oraz opóźnienia w wyłonieniu generalnego wykonawcy inwestycji i wykonawcy wystawy stałej.

Prof. Butterwick-Pawlikowski: zemsta polityczna

Planom odwołania dyrektora sprzeciwiają się m.in. niektórzy członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół MHP. – Robert Kostro jest wspaniałym dyrektorem, jest w Muzeum Historii Polski od samego początku, współpracował z rządami różnych barw politycznych. Jest człowiekiem dialogu, człowiekiem otwartym i cały czas dobrze współpracuje z radami muzeum, w których zasiadają ludzie o różnych wrażliwościach i poglądach – mówi nam prof. Richard Butterwick-Pawlikowski, angielski historyk, który jest głównym historykiem MHP.

– Muzeum Historii Polski jest dziełem prawdziwego konsensusu wśród historyków, a Robert Kostro ma ogromne zasługi w doprowadzeniu do tego osiągnięcia. Wystawa stała, która powstaje w wyniku pracy wielu historyków, jest rezultatem „ucierania zgody” co do kształtu historii Polski, udało mu się go utrzymać przy różnych naciskach politycznych. Jakiekolwiek zarzuty odnośnie do trudności w dokończeniu budowy są trzeciorzędne, jest jasne, że przy tak ogromnej budowie będą różne kłopoty. Historycy, którzy współpracują z nim, bardzo go cenią, próba odwołania go ze stanowiska kojarzy mi się jednoznacznie z zemstą polityczną, podczas gdy on potrafił współpracować z różnymi opcjami politycznymi – dodaje historyk.