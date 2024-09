- Pamiętajmy że ta administracja (demokratyczna – red.) zdjęła nałożone przez Trumpa sankcje na firmy za budowę Nord Stream 2, a wcześniej Biden był jednym z autorów polityki resetu z Rosją w administracji Baracka Obamy – stwierdził też były premier.



- To co bym zarzucił polityce demokratów to niekonsekwencja. Przy tej okazji trzeba podziękować za współpracę Bidena z Polską, zwłaszcza w czasie agresji Rosji na Ukrainę. Choć nie wszystkie obietnice zostały zrealizowane – dużo by mówić o silosach na ukraińskie zboże, które Biden obiecał i nie dowiózł - zauważył Morawiecki.



Mateusz Morawiecki o Donaldzie Trumpie: Dąży do zakończenia wojny na Ukrainie. Ale w przeszłości wojnę zamroził Barack Obama

Z kolei o Donaldzie Trumpie były premier mówił, że jest to „biznesowy gracz”, który "będzie licytował w NATO po to, aby państwa jak najwięcej wydawały na armię". - Jak coś mówi, to mówi bardzo często po to, aby wywołać konkretny efekt - dodał.



Dziś straszenie Trumpem jest w poprzek polskiej racji stanu. Tak samo jak złym nawykiem byłoby odrzucenie kandydata demokratów Mateusz Morawiecki, były premier

- NATO to najsilniejszy sojusz obronny w dziejach, ale też wielkie okno wystawowe dla amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego. Donald Trump to także najprawdopodobniej bardzo ostry spór z unijnymi regulatorami, także w sprawach ważnych dla naszej części Europy takich jak opodatkowanie firm cyfrowych, jak handel – m.in. w obszarze samochodów elektrycznych – albo w obszarze klimatu. Donald Trump to także dążenie do zakończenia wojny na Ukrainie. Zapowiedź o zakończeniu wojny jeszcze przed objęciem urzędu wydaje się dziś zbyt optymistyczna, ale pamiętajmy że tę wojnę już raz zamrożono. Wówczas nie Donald Trump był przy stole – ale Niemcy i Francja oraz Barack Obama – kontynuował.



- Donald Trump może odejść od oparcia współpracy z UE na Berlinie i Paryżu. Większe znaczenie w budowaniu tych relacji może mieć Rzym, Madryt i Warszawa. Oraz oczywiście Londyn (Wielka Brytania od 2020 roku nie jest członkiem UE – red.). Tak zresztą wyglądało to w czasie jego pierwszej kadencji - dodał.