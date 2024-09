Eksplozja Nord Stream. Co śledczy z Niemiec zarzucają Polsce? "Nie do pomyślenia"

Nurkowie zostali przeszkoleni w Polsce?

Śledczy twierdzą, że sześcioosobowa załoga nurkowa, która rzekomo podłożyła materiały wybuchowe z jachtu żaglowego „Andromeda”, została przeszkolona w Polsce. Śledczy uważają również, że Warszawa mogła zapewnić wsparcie logistyczne operacji podwodnej. Podejrzewa się, że sprzęt niezbędny do ataku członkowie załogi Andromedy zabrali na pokład w Kołobrzegu, gdzie statek zatrzymał się siedem dni przed eksplozjami.

Polskie władze wyrażają oburzenie oskarżeniami płynącymi z Niemiec

Niemieccy śledczy zarzucają także polskim władzom celowe zatajanie nagrań wideo z mariny w Kołobrzegu. Odmowa ta wzbudziła w Niemczech podejrzenia o tuszowanie sprawy.

Polskie władze wyrażają oburzenie oskarżeniami płynącymi z Niemiec. – Zarzut, jakoby Ukraina przeprowadziła tę akcję za polską wiedzą, jest całkowicie bezpodstawny” – powiedział „Welt Am Sonntag” Jacek Siewiera, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego RP. Dodał, że oskarżenia i insynuacje pochodzą ze strony kręgu byłych prorosyjskich urzędników, którzy nie sprawują już władzy. – Mam nadzieję, że nie mamy do czynienia ze zorganizowaną akcją dezinformacyjną, w której ludzie mają się przyzwyczajać do zrzucania winy na Polskę – skomentował Siewiera. – Polska bada wszystkie tropy, w tym możliwość udziału Rosji w ataku – dodał.

– To niedorzeczne wierzyć, że to my to zrobiliśmy, ale jeśli za atakiem stała Ukraina, Niemcy powinny przerwać śledztwo, ponieważ dla Kijowa był to uzasadniony cel wojskowy – powiedział z kolei wysoki rangą ukraiński funkcjonariusz, co do którego istnieje domniemanie, że był zamieszany w atak na rurociąg.

Rozkaz ataku miał wydać naczelny dowódca ukraińskich sił zbrojnych Wałerij Załużny

W sierpniu, gdy wiadomość o nakazie aresztowania ujrzała światło dzienne i zaczęły krążyć oskarżenia pod adresem Warszawy, zareagował premier Donald Tusk. „Do wszystkich pomysłodawców i patronów Nord Stream 1 i 2. Jedyne, co powinniście dzisiaj w tej sprawie zrobić, to przeprosić i milczeć” – napisał na portalu X.