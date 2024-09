Agnieszka Dziemianowicz-Bąk jak ministrowie z PiS? Ostra reakcja premiera

Polityczka nie potwierdziła, że zamierza kandydować w wyborach w 2025 r. Jej nazwisko wymieniają jednak politycy Lewicy. – W obecnej sytuacji nie możemy stawiać na spoty i błyskotki. O programie ministrowie powinni mówić w mediach, wyjaśniać jego istotę na spotkaniach z ludźmi, a nie promować samych siebie. Zwłaszcza że każdy wydatek ma być pod lupą, nie może być mowy o marnotrawieniu kasy - stwierdził nieoficjalnie członek rządu.

Fala odejść z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Źródła WP stwierdziły także, że zamieszanie wokół spotu i irytacja KPRM wzmogły dyskusję o problemach komunikacyjnych resortu pracy, rodziny i polityki społecznej. W ostatnim czasie z ministerstwa mieli odejść współpracownicy odpowiadający właśnie za komunikację.

Wśród nich znalazł się rzecznik i szef Departamentu Komunikacji i Promocji Michał Syska, który został „przeniesiony” do Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W rezultacie resort nie ma dziś rzecznika, a obowiązki Syski przejął dyrektor biura Agnieszki Dziemianowicz-Bąk. To właśnie on miał „prowadzić akcję” ze spotem minister.

Ministerstwo przekazało WP, że program „Aktywny Rodzic” nakłada na ministra właściwego do spraw pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny obowiązek promocji programu, a MRPiPS „realizuje ten obowiązek m.in. poprzez emisję spotów informacyjnych”.

Resort przyznał, że „najbliższy etap emisji kolejnych, innych niż prezentowane w poprzednim etapie, materiałów dotyczących programu «Aktywny Rodzic» zaplanowany jest na przyszły tydzień".