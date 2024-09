To, co prezydent Duda powiedział o rzekomej współpracy polskich i rosyjskich służb, jest niemądre, niepoważne i bardzo mocno szkodzi interesom Polski – powiedział premier Donald Tusk. Jego zdaniem „prezydent wygaduje bzdury". - Do tego, że prezydent czasem się kompromituje, zdążyliśmy się przyzwyczaić. Ale to nie jest kwestia jego osobistej reputacji. To szkodzi Polsce i bezpieczeństwu – stwierdził Donald Tusk.

Podejrzany o szpiegostwo Paweł Rubcow miał dostęp do danych śledztwa

Sprawę jako pierwsza opisała „Rzeczpospolita". Zatrzymany w Polsce i podejrzany o szpiegostwo Paweł Rubcow, zanim został wydany Rosji, uzyskał dostęp do dotyczących go materiałów polskiego śledztwa, w tym tajnych. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak podkreślił, że do materiału dowodowego nie są przekazywane informacje ujawniające ”techniki operacyjne” i dane, z którymi podejrzani nie powinni zostać zaznajomieni. Jak zapewnił, tak było też w sprawie Rubcowa.

Komentarz Andrzeja Dudy o „współpracy między służbami”

Sprawę skomentował prezydent Andrzej Duda podczas czwartkowej konferencji z prezydentem Litwy w Lublinie. - Czyżby ta współpraca między służbami rosyjskimi a służbami Rzeczypospolitej pod rządami pana premiera Donalda Tuska nadal była kontynuowana? Bo tak to wygląda - mówił.