Tomaszów Mazowiecki: Antoni Macierewicz mówił w szkole o katastrofie smoleńskiej. Dyrektor wezwany do kuratorium

Dyrektor szkoły, którą odwiedził Antoni Macierewicz, został wezwany do kuratorium. W placówce ma także zostać przeprowadzona kontrola.

Do sprawy odniosło się Ministerstwo Edukacji. "Rozpoczęcie roku szkolnego to święto wspólnoty szkolnej. Zakłócanie go partyjnymi popisami jest nieakceptowalne. Zwróciłam się do Łódzkiego Kuratora Oświaty o interwencję ws. zachowania posła A. Macierewicza" - czytamy we wpisie opublikowanym w serwisie X przez szefową resortu, Barbarę Nowak.

Zdaniem Antoniego Macierewicza nie stało się nic złego. - Mamy ukrywać prawdę przez polską młodzieżą? - pytał były szef MON w rozmowie z reporterem Polsat News.