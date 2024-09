- Jeśli chodzi o faworytów, nie nam to ustalać. To jest wybór narodu amerykańskiego. Naszym faworytem, ​​jeśli można tak powiedzieć, był pan Joe Biden. Wycofał się z wyścigu, ale zalecił wsparcie pani Harris. I tak zrobimy, będziemy ją wspierać - powiedział Putin na Wschodnim Forum Ekonomicznym we Władywostoku. - Ona śmieje się tak zaraźliwie, że widać, że wszystko u niej w porządku – dodał.

Werbalne zaczepki Władimira Putina wobec Joe Bidena

Jak powiedział Putin, „Donald Trump nałożył na Rosję tyle sankcji, ile nie nałożył kiedykolwiek jakikolwiek inny prezydent”. - Jeśli Harris radzi sobie dobrze, być może powstrzyma się od takich działań - dopowiedział. W lutym Putin określił Joe Bidena jako bardziej „przewidywalnego” niż Donald Trump. Biały Dom w odpowiedzi ostrzegł Putina, aby „trzymał się z dala” od wyborów w USA.

Putin regularnie komentuje wydarzenia polityczne i społeczne w USA, często szyderczo. W ubiegłym roku powiedział, że system polityczny USA jest „zgniły”, a Waszyngton "nie może pouczać innych krajów na temat demokracji".

Sankcje USA w odpowiedzi na próbę wpływu na wybory

Zaledwie w środę Departament Sprawiedliwości USA w ramach sankcji zajął 32 domeny internetowe używane do rozsiewania dezinformacji, zaś zarzuty w sprawie postawiono dwóm pracownikom kanału Russia Today (RT): Konstantinowi Kałasznikowowi i Jelenie Afanasjewej.