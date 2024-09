Borys Budka: Sytuacja w PKP Cargo to wina Jacka Sasina, człowieka porażki

Budka odniósł się też do słów Jacka Sasina, który – komentując sprawę zawiadomienia do prokuratury – stwierdził, że gdy oddawał urząd szefa MAP, to "firma PKP Cargo nie miała takich problemów, kończyła rok z 2023 z niewielkim, ale zyskiem”. - Pytanie do Budki i Jaworowskiego co się stało. Fatalne zarządzanie spółką, że rozłożyli tą firmę, albo celowo chcą zwinąć PKP Cargo, bo niemieckie koleje chcą wejść na rynek polski - podkreślał.

- Skandaliczne słowa Sasina, to on odpowiada za sytuację w spółce. Przez osiem lat PiS doprowadził wiele takich spółek wręcz na skraj upadłości. Dodatkowo wchodzą jeszcze skandaliczne powiązania z niektórym związkami zawodowymi. Tam tak naprawdę była niesamowita niegospodarność w tych spółkach i oczywiście efekty przychodzą teraz. Jacek Sasin będzie odpowiadał przed prokuratorem. Mam nadzieję, że będzie odpowiadał przed sądem, dlatego, że skala decyzji, które doprowadziły do tego, co dzisiaj jest w spółce jest olbrzymia - podkreślił Budka. Jak dodał, ”to jest polityczna odpowiedzialność Jacka Sasina, polityczna odpowiedzialność polityków PiS-u”. - Dzisiaj staramy się uratować tę spółkę. Nowy zarząd robi wszystko, by przynajmniej w jakimś stopniu uchronić spółkę przed upadłością. Natomiast skandalem jest to, że ludzie pokroju Sasina czy Morawieckiego udają, że ta sprawa ich nie dotyczy. To jest ich pełna odpowiedzialność. Jestem przekonany, że prokurator wykaże to również przed sądem - zaznaczył.

PKP Cargo składa zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Jacka Sasina

Zarząd PKP Cargo w restrukturyzacji podał w środę, 4 września, że „złożył w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez pana Jacka Sasina pełniącego funkcję Ministra Aktywów Państwowych w latach 2019-2023”.

Jak wyjaśniła spółka w komunikacie, podejrzenie przestępstwa dotyczy niedopełnienia przez ministra aktywów państwowych ciążących na nim obowiązków, a konkretnie zaniechania zawarcia przez kierowany przez Sasina MAP niezbędnej umowy z PKP Cargo związanej z realizacją polecenia wskazanego w decyzji Prezesa Rady Ministrów. Decyzja ta dotyczyła „transportu węgla zakupionego przez spółki: PGE Paliwa Sp. z o.o. oraz Węglokoks S.A. w celu realizacji ww. Decyzji”. Zarząd spółki podkreślił, że działanie Sasina miało działać na szkodę interesu publicznego i prywatnego.

PKP Cargo to największy w Polsce i drugi w Unii Europejskiej operator kolejowych przewozów towarowych. Największym akcjonariuszem spółki jest PKP SA. Spółka zmaga się w ostatnich miesiącach z dużymi problemami. Słaba sytuacja na rynku przewozów zmusza PKP Cargo do znaczącej redukcji kosztów.

W sierpniu PKP Cargo rozpoczęło proces zwolnień grupowych, który obejmuje w sumie 4142 pracowników. Jak wyjawił w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Marcin Wojewódka, p.o. prezesa PKP Cargo w restrukturyzacji, zostały już zatwierdzone przez zarządcę masy upadłościowej listy osób wytypowanych do rozstania się ze spółką. Proces zwolnień ma trwać do końca września 2024 roku. W efekcie 1 listopada zatrudnienie w PKP Cargo spadnie do około 10 tys. pracowników.