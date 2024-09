W sprawie incydentu z 26 sierpnia pojawiły się pytania, dlaczego obiekt, który wleciał nad terytorium Polski, nie został zestrzelony. Z wyjaśnień wojska wynikało, że – ze względu na warunki pogodowe – nie udało się nawiązać z nim kontaktu wzrokowego, w związku z czym nie było pewności, czy nie mamy do czynienia z obiektem cywilnym. Na takie wątpliwości wskazywał też premier Donald Tusk.



- Problem z zestrzeliwaniem ma często inny charakter. To często ułamki sekund, które uniemożliwiają sprawdzenie, czy nie jest to obiekt cywilny. Czy nie jest to zabłąkany samolot – oświadczył. Premier mówił też, że „nasi sojusznicy rekomendują pewną wstrzemięźliwość” jeśli chodzi o strzelanie do niezidentyfikowanych obiektów powietrznych. - Jeśli nie ma zagrożenia, jeśli nie jest to agresja – zastrzegł. - Ja bardzo cenię rozsądne, wyważone stanowisko naszych wojskowych. Nie są zainteresowani tym, by za każdym razem otwierać ogień, gdy coś się na niebie porusza. Czujcie się przez to bezpieczniejsi – dodał.

Innego zdania jest były dowódca JW GROM, gen. Roman Polko. Jego zdaniem nawet bez identyfikacji wizualnej należy strącać obiekty, które niemal na pewno są rosyjskimi rakietami i dronami. Gen. Polko kwestionował też zasadność stosowania się do procedury, zgodnie z którą - w warunkach pokoju – decyzję o zestrzeleniu obiektu powietrznego nad Polską musi za każdym razem autoryzować dowódca operacyjny. - Procedury to przestrzegali holenderscy żołnierze w Srebrenicy, kiedy zgodnie z procedurami pozwolili na to, że dokonano tam masowych mordów - mówił Polko w jednym z wywiadów.



Sondaż: 61 proc. kobiet jest za strącaniem niezidentyfikowanych obiektów powietrznych nad Polską

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl pytaliśmy czy – ich zdaniem - Polska powinna strącać obiekty wlatujące nad nasze terytorium w czasie ataków Rosji na Ukrainę, nawet jeśli nie ma pewności, co to za obiekty.

Na tak zadane pytanie „tak” odpowiedziało 58,5 proc. respondentów.