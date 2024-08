29 sierpnia PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego PiS kwestionując przeznaczenie na kampanię kwoty 3,6 mln złotych. Decyzja oznacza, że PiS straci co najmniej 57,6 mln zł z dotacji i subwencji wypłacanej z budżetu państwa.

Reklama

Decyzję PKW skomentował na konferencji prasowej premier Donald Tusk. Zdaniem szefa rządu członkowie komisji podzielili opinię większości Polaków.

Donald Tusk komentuje decyzję PKW w sprawie PiS

- Nie jest rolą przedstawicieli władzy wykonawczej odnosić się do wyroków ciał, które powinny być wolne i są wolne od presji politycznej. W żadnej chwili nie sugerowaliśmy Państwowej Komisji Wyborczej konkretnych decyzji. Różne instytucje i urzędnicy włożyli dużo wysiłku w to, aby w sensie formalnym udokumentować i dostarczyć dowody opisujące to, co było widoczne gołym okiem – mówił premier.

- Wszyscy widzieliśmy, co się działo w czasie kampanii wyborczej i jak PiS wykorzystywał środki publiczne i możliwości wynikające ze sprawowania władzy na rzecz kampanii wyborczej. To, że było to widoczne gołym okiem, nie było wystarczające dla PKW, więc urzędnicy włożyli bardzo dużo pracy, aby to rzetelnie i detalicznie udokumentować. Mogę z wielką satysfakcją powiedzieć, że ta praca przyniosła efekt. Trudno było się spodziewać innego werdyktu po tak miażdżącym materiale dowodowym – kontynuował Donald Tusk.