Sąd aresztowy odbył się, kiedy byłem za granicą. Doręczenie wezwania odbyło się w sobotę, trzy dni robocze przed rozprawą. Nie było czasu na zapoznanie się z dokumentami, a tym bardziej na przygotowanie wniosku o list żelazny.

Ale skoro jest pan niewinny, to czemu pan nie wróci?

Nie zamierzam uciekać ani się chować, ani nie wracać.

To w przyszłym tygodniu pijemy kawę w Warszawie?

Chyba jeszcze nie. Wnioskowaliśmy z moim obrońcą mecenasem Luką Szaranowiczem o odroczenie posiedzenia sądu aresztowego, bym mógł się stawić i złożyć wyjaśnienia osobiście. Sąd się do tego wniosku nie przychylił i wydał postanowienie o areszcie tymczasowym. Chciałem przyjechać do Polski i bronić się bez oczekiwania jakichkolwiek gwarancji, ale z zachowaniem prawa do przygotowania się do obrony. Sąd nie dał mi takiej szansy i to dało mi do myślenia, czy nie lepiej spróbować bronić się przed sądem brytyjskim. Zaskarżamy tę decyzję i składamy wniosek o wydanie listu żelaznego, który umożliwi mi odpowiadanie z wolnej stopy. Takie przysługuje mi prawo i chcę z niego skorzystać. Jednocześnie nie zamierzam być pacynką w teatrzyku PO na temat rozliczeń PiS.

Nie brzmi to przekonująco.

Brzmi prawdziwie. Od kilku miesięcy prowadzona jest medialna kampania, której celem jest zaszczucie mnie i zdyskredytowanie. Puszczane są przez prokuraturę do wybranych „zaufanych” mediów zmanipulowane przecieki odnośnie do prowadzonego postępowania, przekazywane wybiórczo niejawne dokumenty, które mają budować atmosferę skandalu i uwiarygadniać moją winę, budowana jest narracja, która ma mnie oczernić i zniszczyć. Wykorzystywani są do tego „ujawniania sprawy” dziennikarze o wątpliwej reputacji, którzy w sądach przegrywają kolejne sprawy o zniesławienie.

Nasuwa się pytanie obnażające prawdziwe intencje prokuratury w tej sprawie – czy wszczęto z urzędu postępowanie karne w sprawie ujawniania publicznie informacji z toczącego się postępowania przygotowawczego, tj. art. 241 k.k., przed przedstawieniem komukolwiek zarzutów, a konkretnie w dniach od 3 do 6 czerwca przez „usłużne” media, bezpośrednio przed wyborami do parlamentu europejskiego? Jeżeli tych informacji dziennikarzowi udzieliła sama prokuratura, to opinia publiczna powinna się o tym dowiedzieć.