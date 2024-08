Poszukiwany listem gończym Michał Kuczmierowski mówi, gdzie jest. "Szukam pracy"

Postanowiono jednak zatrzymać mnie w trakcie urlopu, by był obrazek i ciekawa opowieść dla wybranych mediów (...). Chodziło wyłącznie o urządzenie igrzysk. Michał Kuczmierowski

Były prezes RARS oświadczył, że był z rodziną na wakacjach w Turcji, a obecnie przebywa w Londynie. - Mam tu swoje relacje zawodowe, pomysły, widzę szansę na znalezienie pracy - dodał. Zaznaczył, że śledczy musieli wiedzieć, że jest na zaplanowanych wakacjach. - Postanowiono jednak zatrzymać mnie w trakcie urlopu, by był obrazek i ciekawa opowieść dla wybranych mediów - ocenił.

Oznajmił, że postanowienie o posiedzeniu sądu aresztowego dotarło do niego trzy dni przed wyznaczoną datą i że nie miał możliwości powrotu do Polski "w tak krótkim czasie". - Odrzucono wniosek mojego obrońcy o odroczenie tego posiedzenia, co umożliwiłoby mi osobiste stawiennictwo. Chodziło wyłącznie o urządzenie igrzysk - kontynuował. - List gończy został wydany, gdy przebywałem na wakacjach, gdy miałem bardzo ograniczony dostęp do internetu, do narzędzi komunikacji - stwierdził.

Michał Kuczmierowski: Nie uciekam przed wymiarem sprawiedliwości

Pytany o list gończy Michał Kuczmierowski zapewnił, że nie ucieka przed wymiarem sprawiedliwości. - Jestem jednak zainteresowany uczciwym procesem. Chcę wrócić do Polski w momencie, gdy będę miał gwarancję uczciwego postępowania, uczciwego procesu - powiedział. Ocenił, że prokuratura jest upolityczniona, a postanowienie o jego zatrzymaniu wydano, by był "fajny obrazek medialny" na potrzeby premiera Donalda Tuska (PO). - W tych warunkach trudno mi uznać, że moja sprawa prowadzona jest w sposób uczciwy, profesjonalny, jest natomiast jasne, iż jest ona napędzana politycznie. Gdy będę miał pewność, że czeka mnie obiektywne, rzetelne postępowanie, natychmiast wracam do kraju - powiedział w rozmowie z wPolityce.pl Kuczmierowski.