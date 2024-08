„Nigdy ust nam nie zamkniecie, j…ć was pisowskie śmiecie, j…ć PiS” – brzmi fragment piosenki Cypisa, zatytułowanej „JBĆ PiS”. Od kilku dni jest to chyba najczęściej komentowany utwór w Polsce. Wszystko za sprawą warszawskiego radnego KO Mikołaja Wasiewicza, który zamieścił w internecie nagranie z tzw. silent disco podczas imprezy Campusu Polska Przyszłości. Widać na nim, jak młodzi ludzie w słuchawkach tańczą, skandując „j...ć PiS”.

Reklama

Czytaj więcej Polityka Wulgarne nagranie na Campusie Polska. Rafał Trzaskowski: To nie obóz harcerski - To nie jest obóz harcerski, na którym coś młodym ludziom próbujemy narzucać. Oni są autentyczni i czasami mogą przekraczać granice, wtedy jasno na to reagujemy - zareagował na zdarzenie, do którego doszło podczas Campusu Polska prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Sprawa wywołała polityczną burzę, bo inicjatorem imprezy jest prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski z PO, a za konsolą DJ-ską było widać ministrów Sławomira Nitrasa i Adama Szłapkę. PiS uważa nagranie za dowód na upadek politycznych obyczajów, zaś politycy PO twierdzą, że nie mieli nic wspólnego z wyborem piosenki w czasie dyskoteki. Kontrowersje może budzić jednak też postać Mikołaja Wasiewicza, który udostępnił nagranie. Jak ustaliliśmy, funkcję radnego łączy z byciem lobbystą w parlamencie.

Mikołaj Wasiewicz jest oficjalnym lobbystą w rejestrach Sejmu i MSWiA

Kim są sejmowi lobbyści? By zostać taką osobą, trzeba najpierw uzyskać wpis do rejestru MSWiA podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, a następnie zgłosić się do Sejmu. Otrzymuje się przepustkę umożliwiającą wstęp do gmachu parlamentu.

Z rejestru podmiotów lobbingowych w MSWiA wynika, że Wasiewicz uzyskał tam wpis w grudniu 2023 r. Zaś z wykazu w Sejmie można się dowiedzieć, że jest lobbystą przy Wiejskiej od 5 stycznia 2024 r. Jego przepustka jest ważna do sylwestra.