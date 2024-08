Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska po latach walki z nowotworem krtani zmarła w wieku 63 lat. Kobieta w latach 80. należała do PZPR, w latach 90. do Socjaldemokracji RP, a następnie do SLD. W rządzie Włodzimierza Cimoszewicza pełniła funkcję wiceministry spraw wewnętrznych i administracji.

Reklama

Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska nie żyje. Posłankę żegnają politycy

W mediach społecznościowych Małgorzatę Winiarczyk-Kossakowską pożegnała między innymi posłanka Katarzyna Maria Piekarska z KO. "Bardzo przykra wiadomość - po ciężkiej chorobie zmarła prof. Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska. Jedna z najlepszych w Polsce specjalistek od relacji państwo-kościół. Posłanka, była wiceministra spraw wewnętrznych i administracji. Wspaniały, dobry Człowiek. Najgłębsze wyrazy współczucia Rodzinie” – czytamy w opublikowanym wpisie.

"W pamięci zachowam wdzięczność za to, że swoją wiedzą wspierała zespół społeczników, w którym w 2019 roku przygotowaliśmy obywatelski projekt ustawy "O komisji prawdy i zadośćuczynienia do walki z ukrywaniem przestępstw seksualnych w Kościele katolickim" - zaznaczyła w mediach społecznościowych Jolanta Banach, posłanka na Sejm II, III i IV kadencji. Polityk dodała także, że Winiarczyk-Kossakowska przyczyniła się do powołania przez ówczesnych rządzących komisji ds. pedofili. "Małgorzata ma swój udział w przełamaniu prawnej bezsilności" - czytamy.