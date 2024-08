Czytaj więcej Polityka Obniżka składki zdrowotnej. Polska 2050 ma projekt. Petru: Nikt nie straci - Wydaje mi się, że ten projekt poselski ma szansę utorować drogę do obniżki składki zdrowotnej dla pracowników i przedsiębiorców - powiedział poseł Polski 2050, zapowiadając projekt ws. obniżenia składki zdrowotnej. W rozmowie z Radiem Zet polityk ocenił też, że Grecja mocno się zadłużyła, bo w ramach wydatków na obronę kupowała sprzęt wojskowy.

Budżet państwa i propozycja Petru dotycząca składki zdrowotnej. Krzysztof Śmiszek komentuje

Polityk pytany był także o spotkanie liderów koalicji rządzącej w sprawie planowania budżetu na kolejny rok. - Jak są cztery partie, to każda ma inny program i inne priorytety. To dobry precedens, aby przed uchwaleniem najważniejszej ustawy w funkcjonowaniu państwa każdego roku spotykać się i o tym rozmawiać. Lepiej powiedzieć przy stole i powiedzieć: "potrzebujemy pieniędzy na to i na to" - powiedział Śmiszek.

Krzysztof Śmiszek odniósł się też do propozycji budżetowej Ryszarda Petru dotyczącej między innymi składki zdrowotnej. - Ona by kosztowała kilkadziesiąt miliardów. My na Lewicy mówimy jednocześnie: jesteśmy zwolennikami publicznej służby zdrowia, która jest dobrze dofinansowana - powiedział. - Nie wyobrażam sobie obniżenia składki zdrowotnej w wersji tak "hardcore'owej" - ocenił Śmiszek.