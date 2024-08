Joanna Mucha: PSL chce przejąć elektorat PiS

Proszę pamiętać także, że mówimy o tej grupie dzieci, której do tej pory w polskiej szkole nie było. Przez dwa i pół roku ci uczniowie uczyli się albo w ukraińskim systemie online, albo de facto się w ogóle nie uczyli, albo uczyli się w szkołach ukraińskich, bo takie szkoły w Polsce przecież działały. Te dzieci uczyły się w systemie ukraińskim i nikt z tej krzyczącej prawicy nie zainteresował się tym, czego ci uczniowie ukraińscy tam się uczą. Teraz nagle rozpętała się histeria. Jak ktoś próbuje twierdzić, że ukraińskie nauczanie to jest Bandera, to bardzo przepraszam, ale jest niemądry. Pozwólmy dzieciom ukraińskim pielęgnować swoją tożsamość tak, jak robią to polskie dzieci uczące się za granicą. Czyli w soboty. Ukraiński rząd zaproponuje swoim uczniom w Polsce właśnie takie rozwiązanie.

Czy wiadomo, ile ukraińskich dzieci dodatkowo trafi od września do polskich szkół?

Szacujemy, że to będzie około 60 do 80 tysięcy. Ale pamiętajmy, że wojna wciąż trwa i może się pojawić kolejna grupa uchodźców z Ukrainy.

Wejście ukraińskich dzieci do szkół to nie będzie prosta sprawa. Proszę sobie wyobrazić np. ucznia, który został zapisany dwa lata temu do polskiej szkoły i w niej nie wytrzymał. A teraz musi do niej wrócić. Ale z drugiej strony proszę sobie wyobrazić odwrotną sytuację, czyli grupę 60 czy 80 tysięcy dzieci, które mieszkają w Polsce, nie mają wykształcenia, nie mówią po polsku. Naprawdę powinniśmy zrobić się wszystko co w naszej mocy, by każde dziecko mogło chodzić do szkoły.

Czy polskie szkoły są przygotowane na przyjęcie ukraińskich dzieci?

Samorządowcy zgłaszają mi pojedyncze problematyczne sytuacje. Wiemy, gdzie mogą wystąpić problemy i proponujemy w tych miejscach różne rozwiązania. Udało nam się ostatnio zdobyć duży grant europejski, z którego pieniędzmi będziemy chcieli wpierać samorządy w procesie włączania ukraińskich dzieci do polskiego systemu edukacji.

Gdzie mogą być największe problemy? W dużych miastach?

Niekoniecznie, raczej w tych mniejszych, gdzie funkcjonowały ośrodki uchodźcze. Także w tych miejscach, w których są ukraińscy Romowie. Obowiązek szkolny będzie też dotyczył tych dzieci. Problem w tym, że one porozumiewają się w swoim języku, nie mówią ani po polsku, ani po ukraińsku. To dla nas ogromne wyzwanie. Pomagają nam w tym NGO-sy.