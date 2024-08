Sztuczna inteligencja będzie rządzić Wielką Brytanią? Rząd wdraża nowe technologie

Bliskość TBI z sektorem technologicznym wzbudziła podejrzenia co do czystości osądów instytutu

Jego zdaniem mogłyby to być np. narzędzia do prognozowania popytu wykorzystywane do przewidywania liczby łóżek w szpitalach oraz wykorzystywanie sztucznej inteligencji do selekcji korespondencji otrzymywanych co roku przez niektóre wydziały oraz ogromnych zaległości w sprawach w upadającym angielskim systemie sądowniczym.

Jednak bliskość TBI z sektorem technologicznym wzbudziła podejrzenia co do czystości osądów instytutu. Miliarder technologiczny Larry Ellison zadeklarował sumę łącznie 375 milionów dolarów na rzecz think tanku Blaira. Należąca do Ellisona firma Oracle zajmująca się przetwarzaniem w chmurze działa w jednym z sektorów czerpiących korzyści z boomu w zakresie sztucznej inteligencji i ma interes komercyjny w digitalizacji dokumentacji medycznej, co jest kolejną z kluczowych rekomendacji TBI dla rządów.

Jeden z głównych raportów TBI na temat sztucznej inteligencji dla rządu powstał we współpracy z Faculty, firmą zajmującą się sztuczną inteligencją, która zyskała pozycję stałego dostawcy dla rządu.

Kontrowersyjne zastosowania sztucznej inteligencji

Krajowy Urząd Kontroli ustalił jesienią ubiegłego roku, że 37 procent organów rządowych, które odpowiedziały na ankietę, stwierdziło, że wdrożyło sztuczną inteligencję, ale zazwyczaj tylko w jednym lub dwóch przypadkach.