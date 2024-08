Ojciec Spurek, brat Olejniczaka.... Rodziny znanych polityków w państwowych spółkach

Dyplomy z Collegium Humanum obciążają

Pod koniec marca tego roku Rada ds. Spółek przy premierze ogłosiła, że nie będzie uznawać dyplomów MBA uzyskanych w Collegium Humanum w procesie opiniowania kandydatów do rad nadzorczych. „Członkowie rady oceniają przede wszystkim, czy kandydat posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności wymagane do pełnienia funkcji członka organu nadzorczego” – czytamy w komunikacie. To pokłosie afery w handlu dyplomami MBA w szkole Pawła Cz., podejrzanego o korupcję przy wydawaniu dyplomów, które uprawniały do zasiadania w zarządach lub radach nadzorczych państwowych spółek (sprawę rozlicza CBA i prokuratura).