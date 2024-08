Wybory prezydenckie odbędą się w Polsce wiosną 2025 roku. Urzędujący prezydent, Andrzej Duda, nie będzie mógł ubiegać się w nich o reelekcję, ponieważ obecna kadencja jest jego drugą na stanowisku prezydenta. Zgodnie z konstytucją prezydent wybierany jest w wyborach bezpośrednich na pięcioletnią kadencję i może tylko raz ubiegać się o reelekcję.



Reklama

Wybory prezydenckie 2025: Jacy kandydaci w nich wystartują?

Na razie nie wiadomo, kto wystartuje w wyborach prezydenckich. W piątek Donald Tusk po raz kolejny zaprzeczył spekulacjom, jakoby to on miał być kandydatem KO, a być może całej opozycji, na prezydenta. - Wybory prezydenckie odbędą się za niecały rok. To dużo, jak na polską politykę. Mam problem, bo im kategoryczniej mówię, że nie jestem osobiście zainteresowany startem w wyborach, że nie będę startował, tym częściej czytam, że z „Tuskiem to nie wiadomo”. Nie będę kandydował, nie zamierzam kandydować - powiedział.

Prawdopodobnym kandydatem KO na prezydenta wydaje się być Rafał Trzaskowski, który ubiegał się już o prezydenturę w 2020 roku – przegrał wówczas w II turze z Andrzejem Dudą. Prezydenckie ambicje zgłasza również szef MSZ, Radosław Sikorski.



Kandydata na prezydenta nadal szuka też PiS. W sondażach prezydenckich najczęściej jako kandydata tej partii wskazuje się byłego premiera, Mateusza Morawieckiego. Jednak w czerwcu w Pułtusku prezes PiS Jarosław Kaczyński zastrzegł, że kandydatem zostanie polityk, który „nie ma w przeszłości niczego takiego, co można zaatakować, nawet niesprawiedliwie”. Słowa te odebrano jako wykluczenie kandydatury Morawieckiego, którego, jako byłego premiera, obciążają kontrowersyjne decyzje i afery z czasów rządów PiS.

PiS może – jak w 2015 roku było z Andrzejem Dudą - sięgnąć po kandydata z drugiego szeregu. Mówi się o europośle Tobiaszu Bocheńskim, pośle Zbigniewie Boguckim lub prezydencie Stalowej Woli, Lucjuszu Nadbereżnym. Małgorzata Wassermann, posłanka PiS, w rozmowie z Wirtualną Polską mówiła, że na liście potencjalnych kandydatów jest też kierujący obecnie Suwerenną Polską Patryk Jaki.