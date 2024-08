Małgorzata Wassermann w wywiadzie dla Wirtualnej Polski pytana była m.in o kryzys przywództwa w PiS, o którym – w kontekście m.in. wyborów marszałka w małopolskim sejmiku wojewódzkim – mówił senator Marek Pęk. Wassermann opowiedziała, że Łukasz Kmita przekonał do siebie kierownictwo partii na czele z prezesem Kaczyńskim, co z kolei wywołało sprzeciw części radnych. Ale – jak przypomniała – podobna sytuacja była pięć lat wcześniej, gdy Beata Szydło przekonała prezesa PiS, że marszałkiem powinien zostać Witold Kozłowski. - Po prostu przyjechali i powiedzieli, że taka jest decyzja, co jest zgodne ze statutem. Nikt nie dyskutował, wszyscy głosowali za Kozłowskim – powiedziała. Tym razem – jej zdaniem – było podobnie. - Łukasz Kmita przekonał do siebie kierownictwo partii na czele z prezesem Kaczyńskim, ale część radnych nie zgodziła się na to, mówiąc "nie, to jest człowiek z teczki, my go nie chcemy" - powiedziała.

Czytaj więcej Polityka Łukasz Kmita nie został marszałkiem. "Pewnie bym wygrał za szóstym razem" To jest zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński wygrał - tak poseł PiS Łukasz Kmita, który przegrał pięć głosowań ws. wyboru marszałka województwa małopolskiego, skomentował w RMF FM sukces Łukasza Smółki w szóstym głosowaniu.

Dopytywana o tę sytuację i o to, czy nie wywołała ona pytań o pozycję polityczną i siłę Jarosława Kaczyńskiego, Wassermann odpowiedziała, że także w przeszłości przeciwko prezesowi PiS występowały "pojedyncze osoby i całe grupy". W tym kontekście wymieniła polityków Solidarnej Polski. - Niektórzy odchodzili, potem wracali, bo tak jest w polityce – zauważyła.

Czy Beata Szydło zagrozi Jarosławowi Kaczyńskiemu?

Pytana o zbliżające się wybory prezesa PiS Wassermann odpowiedziała, że „filarem partii” jest Jarosław Kaczyński. W ten sposób zareagowała na uwagę, że „zanosi się na małą bitwę„ między nim a Beatą Szydło”. - Gdzie Rzym, a gdzie Krym? Rany Boskie, tu nie ma czego porównywać - powiedziała. Jak dodała, ”Beata, tak jak powiedział prezes, często miała zdanie odmienne”.

Pytana o to, czy to Jarosław Kaczyński powinien zostać prezesem partii na kolejną kadencję, polityk odpowiedziała bez zawahania, że tak. - Natomiast, jakie będą decyzje na poziomie politycznym, to trudno mi odpowiedzieć. Taką charyzmę, jaką on ma, i taki autorytet, i taką wiedzę, to jest rzadka sprawa – powiedziała.