- Nie mam do niej dużo szacunku, nie mam szacunku do jej inteligencji – stwierdził Trump. Oskarżył przy tym Harris, że ta „czyni z systemu sprawiedliwości broń przeciwko niemu”. To nawiązanie do spraw karnych, które toczą się przeciwko Trumpowi. Jedna z nich dotyczy próby zmiany wyników wyborów prezydenckich w 2020 roku.



Sondaże wskazują, że Donald Trump przegrywa z Kamalą Harris. Trump: Tak naprawdę wygrywam

- Sądzę, że będzie fatalnym prezydentem – mówił o Harris Trump. - Dlatego ważne jest, abyśmy wygrali. Co do tego czy personalne ataki są dobre czy złe – ona z pewnością atakuje mnie personalnie – dodał. Trump mówił też, że to Harris jest „dziwna” ze swoją polityką.



Mimo że sondaże wskazują, iż obecnie Trump przegrywa z Harris, kandydat Partii Republikańskiej na prezydenta mówił, że w rzeczywistości „prowadzi bardziej, niż ludzie myślą”.



Donald Trump - najważniejsze daty PAP

Na konferencji prasowej Trump wystąpił otoczony produktami spożywczymi i oskarżał Harris o wywołanie, wraz z administracją Joe Bidena, inflacji w USA. - Harris właśnie zadeklarowała, że walka z inflacją będzie jej priorytetem od pierwszego dnia (prezydentury). Ale pierwszy dzień dla Kamali był trzy i pół roku temu. Gdzie była? - pytał były prezydent.



W oświadczeniu wydanym przez sztab Harris po konferencji Trumpa czytamy: „Nie jesteśmy pewni, co właśnie obejrzeliśmy, Ameryka też nie jest”. Przed konferencją sztab Harris wysłał mediom komunikat, że "Donald Trump będzie niespójnie bełkotał i rozpowszechniał publicznie niebezpieczne kłamstwa (...)".