Wiceminister zwrócił uwagę, że Prawo i Sprawiedliwość miało dużo czasu na o, by przygotować odpowiednie projekty i zagwarantować finansowanie. - Do grudnia nie przygotowali żadnej ustawy i nie zapisali na ten cel ani złotówki w budżecie, który Mateusz Morawiecki miał przygotowany już we wrześniu — powiedział Miłosz Motyka. - To pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość było na to kompletnie nieprzygotowane — dodał.

„Koniec badziewia legislacyjnego”

Miłosz Motyka powiedział również, w odpowiedzi na pytanie o to, czy zakończono już etap „odgruzowania” po czasie rządów PiS, że niezwykle istotne jest to, że „zakończył się etap 'badziewia' legislacyjnego”. - Wszystkie projekty energetyczne, które dotychczas rząd albo partia (PiS) przygotowywały, to były projekty poselskie, były to projekty pisane na kolanie, zmieniane na ostatnim etapie procesu legislacyjnego na którejś z komisji poprawką, napisaną pod wpływem telefonu i uzgodnień telefonicznych — stwierdził wiceminister Motyka.

- Teraz mamy rzetelny proces legislacyjny, dlatego też trwa przez dobrych kilka miesięcy, aby wysłuchać wszystkich interesariuszy, stronę społeczną i samorządy tak, by na jesieni te wszystkie niezwykle ważne ustawy trafiły do parlamentu. Ta poważna legislacja, która przez lata będzie poważnie traktowana, zaczęła się za naszych rządów — stwierdził wiceminister klimatu i środowiska. Zauważył, że ta kwestie „dotyczy wszystkich Polaków i kosztują nas bardzo dużo”.

Inwestycje w polski przemysł

Jak mówił wiceminister, „oprócz budowy stabilnego systemu energetycznego, który gwarantuje czyste powietrze i tani prąd, dochodzi kwestia wsparcia polskiego przemysłu”. - W to dziś bardzo mocno inwestujemy. Kolejne miesiące to nowelizacja ustawy związanej z modernizacją programu obszarowego, ustawa, która będzie gwarantowała wyższą pozycję polskich firm — mówił. Dodał, że „będzie bardzo dobrze przygotowana, bo dziś w Rządowym Centrum Legislacji urzędnicy zajmują się legislacją, a nie tym, czym zajmowali się dotychczas, czyli kampanią wyborczą swoich szefów”.

Co z transformacją energetyczną? Co z węglem?

Jak powiedział wiceminister w odpowiedzi na pytanie o proces transformacji energetycznej i odchodzenie od węgla, rząd ma harmonogram, którego się trzyma. - Mamy umowę społeczną, która jest realizowana. W ramach Komisji Trójstronnej wspólnie z organizacjami związkowymi i pracodawcami nieustannie rozmawiamy o kwestiach związanych z węglem kamiennym i brunatnym. Tu wszystko będzie zależało od kwestii ekonomicznych., Polska energetyka potrzebuje dziś stabilnego źródła energii, potrzebuje stabilnego źródła ciepła. Sytuacja w sektorze ciepłowniczym będzie bardzo trudna. Radykalne odejście od węgla jest po prostu niemożliwe — stwierdził Miłosz Motyka.