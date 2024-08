Jednak krótkotrwała, jak się później okazało, panika na rynkach 2 sierpnia pokazała, gdzie może pojawić się największe zagrożenie dla demokratów. Rynki zaczęły pikować na wiadomość, że szybko rośnie w USA bezrobocie i pogarszają się nastroje przedsiębiorców.

Strach przed recesją na razie się nie zmaterializował. Wiadomo jednak, że gospodarka zwalnia z 2,8 procent w II kwartale do 2 proc. w tym kwartale. I jeśli pesymizm jeszcze bardziej ogarnie konsumentów, Trump znów stanie się faworytem tej elekcji.

Amerykanie bardzo mocno odczuwają drożyznę w USA

Tandem Biden–Harris miał pecha. To na jego kadencję przypadła końcówka pandemii i wybuch wojny w Ukrainie, który doprowadził do skokowego wzrostu cen. I choć inflacja od tego czasu opadła, to przecież średnio wszystko jest w USA droższe o niemal jedną piątą od czasu, gdy Joe Biden został prezydentem.

Sukcesy gospodarcze obecnego przywódcy Stanów pozostają w cieniu powszechnego poczucia Amerykanów, że żyje im się wyraźnie gorzej. Biden w trudnych czasach zdołał zapewnić krajowi relatywnie szybki wzrost gospodarczy, a bezrobocie w ubiegłym roku spadło do najniższego poziomu od lat, zanim zaczęło znów rosnąć.

Demokrata zdołał także uruchomić potężny program inwestycyjny, w szczególności w ochronę środowiska i rozwój nowoczesnych technologii, takich jak wysokiej klasy półprzewodniki czy baterie do aut elektrycznych. Cóż z tego, kiedy na efekty tych inicjatyw w postaci nowych miejsc pracy i większej produkcji przyjdzie poczekać lata. Na korzyść Trumpa gra także to, że jego pierwsza kadencja odpływa w przeszłość, przez co jest podatna na idealizację. 45 proc. Amerykanów uważa, że za jego czasów żyło się lepiej, a tylko 35 proc. jest przeciwnego zdania.