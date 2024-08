Źródło WP przekazało, że dla Jarosława Kaczyńskiego jest niedopuszczalne, by troje z sześciu wiceprezesów partii było na co dzień w Brukseli i Strasburgu. W kierownictwie partii są europosłowie Joachim Brudziński, Mariusz Kamiński i Beata Szydło. Pozostali członkowie władz PiS to Mateusz Morawiecki, Mariusz Błaszczak i Antoni Macierewicz.

Kongres PiS. Beata Szydło straci stanowisko wiceprezesa partii?

Na osłabienie pozycji Szydło w partii wpłynąć miała również sytuacja w sejmiku małopolskim, gdzie bunt radnych PiS-u, związanych z byłą premier, spowodował, że na marszałka nie wybrano Łukasza Kmity. W konsekwencji była premier nie została wiceprzewodniczącą frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim.

Beata Szydło w poniedziałek zareagowała na doniesienia mediów dotyczące możliwości utraty przez nią stanowiska w partii.

We wpisie na X zaapelował do pozostałych członków partii, by publicznie wypowiedzieli się na ten temat.

„Jeśli tak bardzo nie chcecie mnie w kierownictwie PiS, to powiedzcie to publicznie, a nie biegajcie anonimowo szeptać dziennikarzom. Odwagi, Panowie!” - napisała europosłanka.