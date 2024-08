- Brakuje adekwatnego do wyzwania, przed którym stoimy, opowiedzenia o tym co się dzieje, jakie są możliwości, co PKW z tym robi — mówił szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. - Informacje z Rządowego Centrum Legislacji, ze źródłowymi materiałami, były przekazane kilka tygodni temu. Teraz zostały wysłane dokumenty dodatkowe - zapewnił jednocześnie.



- Przed PKW zadanie, by przywrócić poczucie równości szans w wyborach - dodał.



Maciej Berek: Szanse przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku nie były równe

Jego zdaniem szanse wyborcze przed wyborami parlamentarnymi z 2023 roku „nie były równe”



- Myśmy już jesienią wiedzieli co się dzieje — zaznaczył. - Wiadomo było, że to jest kampania wyborcza niestandardowo prowadzona. To jest pytanie do PKW, do KBW jak się przygotowuje do tego, by tego typu zadanie dźwignąć. Obywatele oczekują, żebyśmy wykonywali swoje zadania rzetelne — dodał. - Brakuje nam jasnych odpowiedzi ze strony PKW dlaczego to się dzieje tak, a nie inaczej — powtórzył swój zarzut.