Tyle że senator z Ohio, który ze względu na swoje skromne rodzinne korzenie miał zapewnić republikanom głosy gorzej sytuowanych Amerykanów, teraz staje się powodem kłopotów drużyny miliardera. Trump musi się tłumaczyć z ostrej krytyki kandydata na wiceprezydenta bezdzietnych kobiet.

– Nie każdy w swoim życiu spotyka odpowiednią osobę do założenia rodziny – mówił w Chicago.

Afroamerykanie i Latynosi znów chcą głosować na kandydata demokratów

Wielu wyborców ma też obawy przed radykalną pozycją Vance’a przeciwko aborcji.

Często wskazuje się więc, że decyzja demokratów o wystawieniu Harris w nadchodzących wyborach zaskoczyła sztab wyborczy republikanów. Trump szuka sposobów zaatakowania swojej oponentki, ale robi to nieco po omacku. W Chicago przekonywał, że dopiero w ostatnich latach „stała się czarna”, bo wcześniej przyznawała się rzekomo jedynie do swoich hinduskich korzeni (matka Kamali Harris pochodzi z Indii, a jej ojciec to czarnoskóry Jamajczyk).

Sondaże z ostatnich dni wskazują jednak, że przystąpieni Harris do walki o Biały Dom zatrzymało proces odchodzenia od kandydata demokratów Afroamerykanów, a także Latynosów. Rośnie także poparcie dla byłej wiceprezydent wśród kobiet.