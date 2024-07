O dalszym losie mężczyzny Mińsk milczy, a to z kolei wskazuje na to, że również może znaleźć się na rosyjskiej liście nadchodzącej wymiany. Niemieckie obywatelstwo Kriegera ma szczególne znaczenie dla Kremla, bo Rosja od kilku lat domaga się uwolnienia swojego agenta skazanego na dożywocie w Niemczech.

Zabójcy, szpiedzy, hakerzy. Na ich powrót czeka Kreml

O tym, że Rosji zależy na uwolnieniu przez Berlin „rosyjskiego patrioty” Wadzima Krasikowa, Władimir Putin przyznał w lutym w rozmowie z Tuckerem Carlsonem. Krasikow jest agentem rosyjskich służb, który w 2019 roku w parku Tiergarten w centrum niemieckiej stolicy zastrzelił byłego czeczeńskiego dowódcę Zelimchana Changoszwilego (był obywatelem Gruzji). Po tym przebrał się, wyrzucił rower, na którym podjechał, i broń. Działał pod fałszywą tożsamością. Do Berlina dotarł przez Warszawę.

Znany rosyjski niezależny dziennikarz Aleksander Pluszczew (uznany w Rosji za „agenta zagranicznego”) uważa, że na liście osób, których uwolnienia domaga się Kreml, są też inne mniej znane nazwiska. Chodzi m.in. prawdopodobnie o agenta rosyjskiego wywiadu Siergieja Czerkasowa, który – posługując się brazylijskim paszportem (miał zmienioną tożsamość), próbował zatrudnić się w Międzynarodowym Trybunale Karnym w Hadze. Holendrzy zatrzymali go lipcu 2022 roku i odesłali do Brazylii. Tam został skazany na 5 lat więzienia za fałszowanie dokumentów. Waszyngton z kolei domaga się, by został on przekazany do USA.

Kreml może oczekiwać też uwolnienia aresztowanego w 2017 roku w Grecji Aleksandra Winnika. Od tamtej pory zdążył już posiedzieć w greckim i francuskim więzieniach (we Francji skazano go na 5 lat więzienia za pranie brudnych pieniędzy), wrócić do Grecji i w konsekwencji trafić do USA. Tam Rosjanin został oskarżony o pranie brudnych pieniędzy poprzez kryptowaluty (chodziło o 4 mld dolarów), w maju zawarł porozumienie z wymiarem sprawiedliwości, dzięki czemu może uniknąć dożywocia, i czeka na wyrok. Być może niebawem wróci do Rosji.