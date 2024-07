Przedstawiciele rządu oczekują odrzucenia sprawozdania tego komitetu i podnoszą zastrzeżenia dot. wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości, wykorzystania mienia publicznego, finansowania spotów czy przyjęcia niedozwolonej korzyści majątkowej. - Powszechne odczucie związane z kampanią i okresem przed kampanią wyborczą było takie, że było ponadstandardowe wykorzystywania wcześniejszego, miękkiego promowania kandydatów za pomocą różnych narzędzi. Skala tego była nieporównywalna do jakichkolwiek wcześniejszych wyborów — zaznaczył Maciej Berek.

„Poczucie braku równych szans” w wyborach. Czy PKW powinna ją chronić?

- Myślę, że w części społeczeństwa wybrzmiewa poczucie braku równości szans w tych wyborach. Pytanie, przed którym stoimy, jest takie, czy ta równość szans powinna być chroniona przez Państwową Komisję Wyborczą, w ramach tych uprawnień, które PKW ma, czy też nie. Czy PKW będzie się pochylała tylko, jak do tej pory, nad elementami ściśle formalnymi, które też musi zbadać, jak poprawność wykorzystania rachunku, przepływ środków na tym rachunku, czy też (weźmie pod uwagę - przyp. red.) przepisy, które na potrzeby kolejnych wyborów interpretowała, pokazywała jak je rozumieć - powiedział szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. Dodał, że pozwoli to wyrobić sobie opinię o tym, czy własne wyjaśnienia PKW traktuje też jako podstawę do oceny sprawozdań finansowych.

Maciej Berek, pytany o formalne przepływy pieniędzy, odpowiedział cytatem z wyjaśnień, kierowanych przez PKW do komitetów wyborczych. Mówiło o tym, że żadnemu kandydatowi nie wolno czerpać korzyści z prowadzenia agitacji, promującej kandydata przed rozpoczęciem kampanii wyborczej. – To jest w miarę dokładny cytat z wyjaśnienia, które PKW kierowała do komitetów wyborczych. Dziś można postawić pytanie o to, jak rozumieć wytyczne PKW, jeśli one się nie odnoszą do tych sytuacji, które w przestrzeni publicznej nie funkcjonują - rozważał Maciej Berek.